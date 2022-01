Was für ein Jahresauftakt. Unsere These " 2022 wird komplizierter..." schlägt ( leider ) schon in der ersten Woche voll durch. Das Protokoll der vergangenen FED-Sitzung - vorgelegt am Mittwoch um 20.00 Uhr - rüttelt die Märkte ordentlich durch. Wir hatten es in den vergangenen Videos und Webinaren mehrfach angesprochen. Die FED hat zwar ihren Zinspfad ...

Den vollständigen Artikel lesen ...