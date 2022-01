Das iPhone 14 ist noch einige Monate entfernt, dennoch kursieren schon viele Gerüchte und Berichte im Netz. Wir fassen sie für euch zusammen. Die iPhone-13-Serie ist zwar erst ein paar Monate alt und immer noch frisch, allerdings deutet sich schon jetzt an, was von der Nachfolgegeneration zu erwarten ist. Sie werden sich zum einen vom Design her optisch stark von den Modellen der letzten beiden Jahre unterscheiden, zum anderen scheint Apple die Mini-Serie wieder einstampfen und womöglich einen weiteren Anschluss abschaffen. iPhon...

