Der französische Impfstoffentwickler Valneva ist in der ersten Woche des Neuen Jahres komplett unter die Räder gekommen. Der Aktienkurs ist regelrecht abgestürzt, doch jetzt gibt es Hoffnung: Denn Valneva ist trotz des massiven Kursrutsches nach wie vor voll im Soll. Denn wie das Unternehmen jetzt bekannt gab, dürfte der selbst gesteckte Zeitplan in den nächsten Monaten eingehalten werden.

Demnach rechnen die Franzosen im ersten Quartal mit der Zulassung des Impfstoffs VLA2001 in der EU, in Großbritannien und in Bahrain. Unmittelbar mit der Zulassung wolle man dann mit den Auslieferungen des Impfstoffs beginnen. Das könnte dem Aktienkurs wieder auf die Sprünge helfen. Dieser hat sich seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...