Wendet sich bei MorphoSys das Blatt jetzt doch noch zum Guten? Am Freitag hat das Unternehmen die geplanten Umsatzzahlen für das Medikament Monjuvi bekannt gegeben. Nach Umsätzen von rund 80 Millionen US-Dollar im abgelaufenen Jahr rechnet MorphoSys mit einem beträchtlichen Wachstum. 110 bis 135 Millionen US-Dollar sollte das Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten in die Kassen spülen…

Die Börse honoriert diese Ankündigung mit kräftigen Kursgewinnen. Nach einer extrem schwachen Woche rutschte MorphoSys am Freitag zunächst weitere fünf Prozent ab und kostete mittags nur noch 28,50 Euro. Dann folgten massive Käufe, die den Kurs in den ...

