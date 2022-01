Wichtige Punkte Die Börse bricht weiterhin Rekorde, aber all dieses Wachstum kann nicht ewig anhalten. Wenn sich ein Crash ankündigt, kann es verlockend sein, dein Geld aus der Börse zu ziehen. Diese Strategie hat jedoch erhebliche Nachteile, und es gibt eine bessere Möglichkeit, deine Investitionen zu schützen. In den letzten paar Jahren hat die Börse Rekorde gebrochen. Der S&P 500 ist in diesem Jahr bisher um fast 28 % gestiegen und hat seit dem letzten Börsencrash im März 2020 um mehr als 114 ...

