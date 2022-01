Düsseldorf (ots) -Geld spielt eine wichtige Rolle im Leben, denn schließlich wird es ständig benötigt. Finanzieller Erfolg sowie finanzielle Unabhängigkeit sind große Meilensteine, die gerade für Frauen leider noch immer nicht selbstverständlich sind. Kerstin Danzl hat es sich aus diesem Grund zur Aufgabe gemacht, Frauen auf ihrem Weg zum finanziellen Erfolg zu unterstützen.Finanzielle Freiheit durch gezielte PlanungFinanziell frei zu sein, bedeutet, die eigenen Entscheidungen unabhängig vom Kontostand treffen zu können. Finanziell frei zu sein, bedeutet auch, dass Geld nicht mehr die zentrale Rolle in den eigenen Gedanken spielt - weil genug davon vorhanden ist. Das gibt einem die Möglichkeit, den gedanklichen Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu lenken. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Kerstin Danzl (http://www.kerstindanzl.com) eine Strategie entwickelt, die in mehrere Schritte aufgeteilt ist. Hierdurch werden klare Teilziele formuliert, die es nach und nach auf dem Weg zum Erfolg zu erreichen gilt. Der erste Schritt bei der Planung besteht aus einem Strategiegespräch, bei dem das große Ganze betrachtet und das weitere Vorgehen analysiert wird. Eine sorgfältige Planung hilft bei der nüchternen Betrachtung aller Aufgaben und der Ausarbeitung einer klaren Vision, die essentiell für jeden Erfolg ist."Ich habe in den letzten Jahren über 250 Menschen dabei begleitet, ihre beruflichen und finanziellen Ziele zu erreichen. Als Wirtschaftspsychologin, HR Managerin und zertifizierter systemischer Coach schaue ich sowohl mit einer betriebswirtschaftlichen als auch mit einer psychologischen Brille auf die Herausforderungen meiner Kunden." sagt die Expertin für finanzielle Freiheit Kerstin Danzl.Nachhaltiger Erfolg für ein selbstbestimmtes LebenWer das beste Leben und ein erfolgreiches Business anstrebt, muss nachhaltig denken. Deshalb besteht der zweite Schritt in Kerstin Danzls Strategie (http://www.kerstindanzl.com) aus fünf Elementen, die für einen nachhaltigen Erfolg nötig sind. Ob beim Aufbau eines Unternehmens oder bei der eigenen Persönlichkeitsentwicklung - die fünf Elemente helfen dabei, eine solide Grundstruktur aufzubauen, die während des gesamten Weges zum Erfolg als feste Struktur verwendet werden kann. Diese Struktur ist elementar, um auch dann durchzuhalten, wenn es mal herausfordernd wird. Der Erfolg hat keinen Platz für Zweifler - und deshalb muss für eine finanzielle Freiheit das richtige Mindset als Grundstein gelegt werden.Die Spezialistin für Persönlichkeitsentwicklung Kerstin Danzl unterstreicht: "Ich glaube insbesondere wir Frauen dürfen uns einen gesunden Egoismus zulegen, für unsere Ziele und Träume einstehen und losgehen! Wir sollten uns weniger für unsere Ambitionen entschuldigen oder aufhören mit Bescheidenheit und Zurückhaltung zu glänzen."Das richtige Money Mindset für Gründerinnen, Selbständige und UnternehmerinnenFemale Empowerment macht den Kern der Arbeit von Kerstin Danzl aus. Sie unterstützt Frauen dabei, aus alten Mustern auszubrechen und neue, positive Muster zu erlernen. So führt sie ihre Kunden zum Erfolg und gibt ihnen das richtige Werkzeug an die Hand, um eigenständig einen Online-Businessaufbau erfolgreich durchzuführen. Sind die inneren Selbstzweifel besiegt, erkennen Frauen schnell, wie sie finanziell das erreichen, was ihrem persönlichen Wert gerecht wird. Kerstin Danzl hilft Frauen mit ihrem Coaching dabei, das nötige Selbstvertrauen und Money Mindset aufzubauen, das sie nicht nur kurzfristig, sondern auch nachhaltig zum Erfolg führen wird.Mehr Informationen unter www.kerstindanzl.comPressekontakt:Marc Elsnerpresse@kerstindanzl.de+49 (0) 211 468 320 83Original-Content von: Kerstin Danzl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160937/5116598