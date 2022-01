Wolfsberg (ots) -Viele Coaches haben genug von leeren Kalendern und unsicheren Monatsumsätzen. Sie sind es leid mit Marketing-Agenturen zusammenzuarbeiten, die ihnen die Welt versprechen und nichts halten.Für Coaches, die konstant mehr Coaching-Anfragen generieren möchten, ohne dass sie mehr Zeit online verbringen müssen, ohne große Werbebudgets aus eigener Tasche vorfinanzieren zu müssen und ohne großes technisches Verständnis haben zu müssen, ist der heutige Geheimtipp perfekt: Das junge, dynamische Marketing-Unternehmen "Peak Performance Marketing" macht sich derzeit mit einem innovativen Angebot und knallhart kalkulierten Preisen, einen Namen in der Marketing- und Coaching-Szene.Das Gesicht hinter dem Unternehmen Peak Performance ist das Marketing-Ass Marco Buckla (https://peakperformance.marketing), ehemaliger Head of Marketing eines führenden online Coaching Unternehmens im DACH-Bereich. Mit seinem Unternehmen hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Coaches durch ausgeklügelte Email & SMS Prozesse, in Kombination mit bezahlten Anzeigen zu maximaler Sichtbarkeit am Markt zu verhelfen."Planbar in nur 96 Stunden zu Coaching-Anfragen und das ohne zusätzliche Werbekosten", das galt laut Buckla für die meisten Coaches bisher als unrealisierbar. Doch genau das verspricht die Zusammenarbeit mit Marco Buckla und die bisherigen Kundenerfolge unterstreichen den großen Erfolg dieser einzigartigen Methodik."Natürlich kann ich nicht jedem Coach zu mehr Coaching-Anfragenverhelfen, das ist absolut unrealistisch. Du als Coach musst bereits gewisse Bausteine mitbringen, bevor eine Zusammenarbeit für dich Sinn macht." betont der Marketing-Experte Marco Buckla. Weiter führt er aus: "Viele Coaches und auch meine Konkurrenten bezeichnen garantierte Ergebnisse in dieser Branche nach wie vor als unseriös. Vergleicht man die Angebote merkt man aber sofort: Niemand ist so klar positioniert wie ich."Ganz besonders hebt Buckla hervor: "Coaches unterscheiden sich von Beratern und anderen Dienstleistern. Die meisten Agenturen, setzen diese Begriffe jedoch einfach gleich. Zusätzlich filtert ein harter Qualifizierungsprozess ungeeignete Coaches schon vor der Zusammenarbeit aus. Dadurch ist es mir sehr wohl möglich, Ergebnisse zu garantieren und auch abzuliefern.""Ich wusste, dass mein Coaching genial ist!" erzählt eine Kundin des Unternehmens und fährt fort: "Doch aufgrund mangelnder Kenntnisse im Marketing-Bereich kam es kaum zu Verkäufen und starken Umsatzschwankungen von Monat zu Monat. Durch die Zusammenarbeit mit Marco konnte ich mit einem Werbebudget in Höhe von 1500 Euro einen Umsatz von knapp 15.000 Euro erzielen. Ich bin außerdem jeden Monat in einem Umsatzbereich, indem ich mir keine Sorgen mehr machen muss, ob ich weiterhin von meiner Leidenschaft leben kann, oder nicht."Wie genau die Prozesse dieser Erfolgsgeschichte aussehen verrät Buckla zum ersten Mal in seinem kostenlosen Webinar (https://peakperformance.marketing/masterclass).Man darf in jedem Falle gespannt sein, wie sich Peak Performance Marketing weiter entwickelt. Analysten prophezeien dem Unternehmen jedenfalls eine rosige Zukunft. So ist es nicht auszuschließen, dass das Unternehmen bereits in 1 bis 2 Jahren als Marketing-Agentur für Coaches, die Nummer 1 am Markt ist.Wenn Sie also Coach sind und aktuell Schwierigkeiten haben Ihre Kalender zu füllen, dann können Sie sich hier für einen kostenfreien Termin bei Buckla's Team bewerben. Zur Webseite, hier klicken! (https://peakperformance.marketing)Pressekontakt:Marco BucklaTelefon: +436641880676Original-Content von: Marco Buckla, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160936/5116619