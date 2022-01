Der Mainzer Impfstoffhersteller wird 2021 in etwa einen Gewinn von rund zehn Milliarden US-Dollar erzielen. Nach dem extrem schwachen Dezember notiert die Aktie nun bei nur noch knapp über 200 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von rund 50 Milliarden US-Dollar entspricht. Rein rechnerisch wird BioNTech damit also mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5 bewertet! Und das bei einem extremen Wachstum…

Auf den ersten Blick ist BioNTech also ein klarer Kauf. Allerdings könnte es mit der Wachstumsdynamik bald vorbei sein, sobald die Pandemie ein Ende findet. Für 2022 sind die Umsätze zwar größtenteils in trockenen Tüchern, doch spätestens 2023 dürfte auch die Marge bei dem Impfstoff aufgrund ...

