Gute Unternehmen machen auch morgen noch Gewinne. In einer Welt des Wandels ist aber technologischer Fortschritt gefragt. Und wer forscht, gewinnt? So einfach ist es nicht. Nur wer in der Gegenwart investiert, investiert auch in die Zukunft. Gerade in einer Welt des Wandels kommt es entscheidend darauf an, schon heute die Rendite von morgen zu sichern. Da Megatrends wie Digitalisierung und Klimawende einen Paradigmenwechsel in vielen Bereichen eingeleitet haben, bedarf es auch technologisch eher einer Revolution denn einer Evolution. Um diese Revolutionen auch zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...