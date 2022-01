East Africa Metals: Sensationelle Wendung in Äthiopien - Kaufrausch am Montag?

Anzeige / Werbung

Das Dilemma von East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) ist vielen bekannt:

Drei Goldminen in Äthiopien mit fast 2 Mio. Unzen (3,6 Milliarden USD In-Situ) sind bereit, in Betrieb zu gehen, aber wegen des Bürgerkriegs in der Tigray-Region, wo die Minen verortet sind, war dies BISLANG nicht möglich. Nun wendet sich das Blatt offenbar…

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) ist mit einer der gesamt vier Goldminen am Ziel angelangt und man darf als Investor, ohne jeden Witz, auf Einnahmen ohne große operative Ausgaben spekulieren. Eine Mine befindet sich in Tansania, wo der Vollbetrieb demnächst anlaufen soll. 30% des geförderten Goldes der gesamt 1 Mio. Unzen (1,8 Mrd. USD In-Situ) gehen an EAM. Drei weitere Goldminen sind in Äthiopien, wo fast weitere 2 Mio. Unzen (3,6 Milliarden USD In-Situ) auf die Hebung warten. Die Partner, die dies völlig kostenfrei für EAM in Äthiopien bewerkstelligen werden, stehen schon "Gewehr bei Fuß"!

Äthiopien - die Adyabo- und Harvest-Goldminen

Alle notwendigen Genehmigungen sind vorhanden. Bislang konnten die chinesischen Partner (Zijin und Tibet Huaju) mit den Inbetriebnahme-Arbeiten nicht beginnen, denn die Tigray-Region, wo sich die Minen befinden, war bislang durch die herrschenden Unruhen nicht zugänglich. Mit einem Waffenstillstand wird es den Partnern möglich sein, ihre Mannschaften ins Land zu bringen, um die Minen und Verarbeitungsanlagen zu errichten bzw. in Betrieb zu nehmen. An den beiden Adyabo-Minen hält man eine 30% Beteiligung, an der Harvest-Mine ein 70%-Beteiligung (LOI mit Zijin für 55%).

Aber nun häufen sich die Zeichen für einen Waffenstillstand bzw. Frieden in der Region (Für mehr Details lesen Sie meinen Bericht vom 8.1.2021). Aber die aktuellsten Meldungen können getrost als Sensation und möglicherweise als einen Durchbruch bezeichnet werden, denn es scheint, dass die internationalen Bemühungen um Frieden für Tigray nun Früchte zu tragen beginnen. Die Regierung in Addis Abeba entlässt Gefangene der TPLF-Rebellen. Unter den Freigelassenen sind Abay Weldu, ein ehemaliger Präsident von Tigray, und Sebhat Nega, der Gründer der TPLF: