Beijing (ots) -In einer kürzlich durchgeführten Umfrage zum Geschmack von TingHua-Baijiu, einer chinesischen Spirituosenmarke, gaben durchschnittlich 93,95 Prozent der Teilnehmer an, dass sie beim Trinken der Spirituose offensichtlich mehr Speichel produzieren.Die Spirituose wird vom chinesischen Spirituosenhersteller TingHua angeboten, der seinen Sitz in der Stadt Yibin in der südwestchinesischen Provinz Sichuan hat.Jede Flasche TingHua-Baijiu wird mit Original-Spirituosen mit einem Alter von bis zu über zehn Jahren gebraut und dann durchläuft sie nach Angaben des Unternehmens 109 Prozesse, bevor sie an die Verbraucher geliefert wird.Im Vergleich zum traditionellen Alkohol fügt TingHua der Spirituose mehr als 20 zusätzliche spezifische Geschmacksrichtungen hinzu, wodurch TingHua Baijiu einen weichen Geschmack und eine speichelerzeugende Wirkung sowie einen angenehmen Restgeschmack hat, der bis zu drei Stunden nach dem Trinken anhalten kann.TingHua-Baijiu markiert einen Durchbruch in der traditionellen chinesischen Spirituosenherstellungstechnik durch die Verbesserung des Geschmacks, sagte Zhang Xuefeng, Chefdesigner der Spirituose.Pressekontakt:Gao JingyanTel. +86-1355-2905-167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5116729