Airbus hat mal wieder Ärger. Die arabische Fluglinie Qatar Airways beanstandet die Oberflächenbeschichtung von A350 und verklagt den weltgrößten Flugzeugbauer auf gut 600 Millionen Dollar. Auch ein Gericht in Den Haag prüft derzeit Millionen-Ansprüche gegen Airbus. Institutionelle Investoren fühlen sich in Bezug früherer Korruptionsvorwürfe nicht richtig informiert. Am 3. Januar ging bei einem Gericht in Den Haag eine Klageschrift ein. Der Inhalt: Anleger hätten Airbus-Aktien vor Jahren zu überhöhten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...