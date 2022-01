Angesichts der teilweise dramatischen Kursverluste beim französischen Impfstoffentwickler Valneva kann man als Anleger durchaus schon etwas nervös werden. Immerhin verlor die Aktie in den ersten drei Sitzungen des Neuen Jahres in der Spitze rund 40 Prozent. Seit dem Tief am Mittwoch geht es mit dem Kurs allerdings wieder aufwärts. Sind voreilige Verkäufe also fehl am Platz?

Die Börse hatte in der ersten Wochenhälfte wohl vor allem das Szenario eines schnellen Endes der Pandemie gespielt und den Newcomer unter den Impfstoffaktien besonders abgestraft. Doch solche Szenarien gab es in den vergangenen zwei Jahren immer mal wieder. Und auch wenn wir uns alle Wünsche, dass ...

