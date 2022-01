Immer wieder sorgen die AirTags von Apple für Ärger: Auf Instagram warnt nun ein Model vor den fatalen Konsequenzen der Bluetooth-Geräte. Anscheinend wurde sie damit von einem Unbekannten gestalkt. Auf ihrem Instagram-Account warnte das amerikanische Bikini-Model Brooks Nader jüngst vor den AirTags. "Hey Apple, habt ihr euch mal überlegt, welche fatalen Konsequenzen eure Geräte haben können?", schrieb die 26-Jährige in ihrer Story. In ihrem Falle war die Konsequenz die Überwachung durch einen Unbekannten, der ihr anscheinend ein AirTag in die Manteltasche geschmuggelt hatte. Mehr zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...