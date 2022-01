Ein wunderbares Land, das am währungspolitischen Abgrund steht, ist die Türkei. Daher greife ich heute einmal die türkische Lira heraus, betrachten die vergangenen Analysen, schauen uns die weitere Entwicklung an und gebe meine Einschätzung wie ein Inlandstürke nach Einführung der kommenden Kapitalverkehrskontrollen, sein Kapital dennoch schützen kann. Für Auslandstürken bietet sich für die Zukunft günstige Einstiegschancen in ihrer Heimat und können damit den Wiederaufbau nach der Währungsreform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...