Medienmitteilung Xlife Sciences plant Kotierung am «Sparks»-Segment der SIX Swiss Exchange - Die Kotierung am neuen Aktiensegment «Sparks» der SIX Swiss Exchange für kleinere und mittlere Unternehmen ist für das 1. Quartal 2022 geplant, vorbehaltlich der Entwicklung an den Finanzmärkten - Xlife Sciences AG ist ein Schweizer Unternehmen, welches sich auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Bereich der Biowissenschaften konzentriert - Das Unternehmen ist als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») bei 23 Projekt-gesellschaften bis zum erfolgreichen Exit nach Abschluss der «Proof of Concept»-Phase engagiert mit dem Ziel, langfristig an deren Wertentwicklung zu partizipieren - Aktuell verfügt Xlife Sciences über eine Handelszulassung an der Börse München und weist per Ende 2021 eine Marktkapitalisierung von EUR 233 Mio. auf.

Xlife Sciences AG (XLS DE) bekräftigt die im November 2021 kommunizierte Absicht, sich an der SIX Swiss Exchange kotieren zu lassen. Vorbehaltlich der Entwicklung an den Finanzmärkten ist diese Kotierung weiterhin für das 1. Quartal 2022 vorgesehen, und zwar am neuen Aktiensegment «Sparks» der SIX Swiss Exchange. Dr. Bernhard Scholz, VR-Präsident von Xlife Sciences, kommentiert: «Die Schweiz verfügt über eine starke und dynamische Life Sciences-Branche sowie über entsprechend fachkundige Investoren und Analysten. Das neue Sparks-Segment der Schweizer Börse ist für Xlife Sciences als aufstrebende Wachstumsfirma attraktiv und soll unsere Visibilität und Markttransparenz weiter erhöhen.» Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences, ergänzt: «Mit der geplanten Kotierung in der Schweiz und dem damit einhergehenden Wechsel an einen regulierten Markt wollen wir unser Unternehmen institutionellen Anlegern besser zugänglich machen, die Liquidität der Aktie erhöhen sowie den Bekanntheitsgrad von Xlife Sciences weiter steigern.» Das Unternehmen

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, welches sich auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung erfolgsversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Bereich der Biowissenschaften konzentriert. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Frühphasen-Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und Künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe. Der Fokus liegt auf präklinischen Projekten in der Biotechnologie, die von einer Universität, einem klinischen Zentrum oder einer Forschungseinrichtung mit einer erfolgreichen Ausgründung übernommen werden. Für Xlife Sciences AG arbeiten aktuell elf Mitarbeitende und acht Berater; über alle Projektgesellschaften hinweg sind es insgesamt mehr als 120 wissenschaftliche Mitarbeitende, Forscherinnen und Forscher und Projektmanagerinnen und Projektmanager. Das Team von Xlife Sciences verfügt dank der langjährigen Erfahrung der Unternehmensgründer und des wissenschaftlichen Beirats über ausgewiesene Expertise im Life Sciences-Bereich und einem grossen Erfahrungsschatz in der Verpartnerung von Projekten. Der Verwaltungsrat umfasst neben Präsident Dr. Bernhard Scholz die Mitglieder Christian Faber, Prof. Dr. habil. Michael B. Klein, Mark S. Müller und Simon Schöni. Die Geschäftsleitung besteht aus CEO Oliver R. Baumann (ebenfalls VR-Mitglied), CFO Carl von Halem, Chief Scientific Officer (CSO) Frank Plöger sowie Beat Kläui als Head of Accounting & Taxation. Die Wertschöpfungskette

Xlife Sciences fokussiert das Engagement in einem Projekt in der Regel auf die Frühphase, d.h. bis zum Abschluss der sogenannten «Proof-of-Concept»-Phase, und strebt anschliessend die Kommerzialisierung der Projektgesellschaft an, z.B. durch einen Verkauf der Gesellschaft oder einzelner Produktkandidaten («Trade Sale»), durch eine Auslizenzierung von Produkten oder Patenten oder durch einen Börsengang der Projektgesellschaft. Diese Strategie ermöglicht es Xlife Sciences, bereits nach der Proof-of-Concept-Phase eine Wertsteigerung zu realisieren. Die potenziellen weitere Wachstumsmöglichkeiten werden mit möglichen Meilensteinzahlungen und allfälliger Royalties in der späteren Marktphase ebenfalls aufrechterhalten.



Die Projektgesellschaften

Xlife Sciences kooperiert mit 15 renommierten Universitäten und Forschungseinrichtungen aus Deutschland und der Schweiz und prüft Erfindungsmeldungen und Projektideen in einem sorgfältigen und strukturieren, dreistufigen Due Diligence-Prozess. Entscheidet sich Xlife Sciences zu einer Übernahme der Erfindungsmeldung, wird dafür in der Regel eine eigene Projektgesellschaft gegründet und auf den möglichen Exit nach erfolgreicher Proof of Concept-Phase (2-3 Jahre) vorbereitet. Zusätzlich werden diese Gesellschaften jeweils bei der Positionierung, Strukturierung und Umsetzung ihrer Konzepte unterstützt, zum Beispiel durch die Bereitstellung von Managementdienstleistungen. Ausserdem strebt Xlife Sciences die Schaffung und Nutzung von Synergien zwischen den Projektgesellschaften an. Aktuell umfasst das Portfolio von Xlife Sciences 23 Projektgesellschaften. Fünf Projektgesellschaften haben ihren Sitz in der Schweiz, die anderen grösstenteils in Deutschland. Gemäss aktueller Einschätzung des Managements gehören unter anderem die Projektgesellschaften Veraxa Biotech, Laxxon Medical, Lysatpharma, Quadira Biosciences, Saniva, Vitruvia, Synimmune, Ix Therapeutics und Baliopharm zu den kurz- und mittelfristigen Wachstumstreibern von Xlife Sciences. Bei diesen Wachstumstreibern kann es sich zum Beispiel um einen Exit, den Abschluss der präklinischen Entwicklungsphase, weiterer Zusagen von Fördergeldern oder auch das erstmalige Erzielen von Umsätzen handeln. Geplante Kotierung an der SIX Swiss Exchange

Aktuell verfügt das Unternehmen über eine Handelszulassung an der Börse in München (Freiverkehr im Segment m:access) und weist dort eine Marktkapitalisierung per Ende 2021 von EUR 233 Mio. auf. Im Zuge der Kotierung an der SIX Swiss Exchange am neuen Aktiensegment «Sparks» soll der Handel der Aktien von Xlife Sciences AG an der Börse München aus regulatorischen Gründen beendet werden. Die Aktien können weiterhin auch nach einem Wechsel an die SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Nach der angestrebten Kotierung an der SIX Swiss Exchange würde der Anteil der frei handelbaren Aktien («Free Float») bei ungefähr 44%, der aktuellen Quote an der Börse in München, verbleiben. Die Mehrheit der Aktien wird sich weiterhin im Besitz der beiden Gründer sowie der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Management-Teams befinden. Seit dem 1. Oktober 2021 können sich schnell wachsende, kleinere und mittlere Unternehmen (KMUs) am «Sparks»-Aktiensegment der SIX Swiss Exchange kotieren lassen. Dabei handelt es sich um ein reguliertes Handelssegment, welches auf die Anforderungen von KMUs und dessen Investoren zugeschnitten ist. Unter anderem sieht das Segment einen erleichterten Zugang für jüngere Unternehmen sowie ein komprimiertes Handelsfenster vor. Abgesehen davon unterliegen die KMUs denselben prospektrechtlichen Anforderungen, derselben regulatorischen Aufsicht sowie den gleichen Reporting-Anforderungen wie die am SIX-Hauptsegment gehandelten Unternehmen. Über Xlife Sciences AG

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Kontakt:

