Nova Property Fund Management AG erweitert Geschäftsleitung



10.01.2022 / 07:00



Medienmitteilung, 10. Januar 2022 Der Verwaltungsrat der Nova Property Fund Management AG ernennt per 1. April 2022 Marcel Denner zum Chief Operating Officer (COO) und Mitglied der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung der Nova Property Fund Management AG, bisher bestehend aus Marcel Schneider (CEO), Roger Bosshard (CFO) und Roland Süsstrunk (CIO), wird - vorbehaltlich der Zustimmung durch die FINMA - mit Marcel Denner auf vier Mitglieder erweitert. Marcel Denner übernimmt als COO die operative Verantwortung für die Bereiche Portfolio Management, Strategie, Projekte & Neue Märkte sowie Digitalisierung & IT. Mit der Erweiterung der Geschäftsleitung unterstreicht die Nova Property Fund Management AG die Bedeutung ihrer langfristigen Wachstumsstrategie. Marcel Denner ist ein ausgewiesener Immobilienspezialist und war seit 2018 für die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Division Real Estate Switzerland, tätig. Zuletzt hatte er die Funktion des Head of Strategy & Projects inne und war Mitglied des Executive Board Global Real Estate sowie Fund Manager. Als Fund Manager des zweitgrössten Schweizer Immobilienfonds war er für ein Immobilienportfolio von rund CHF 4.8 Milliarden und über 100 Liegenschaften verantwortlich. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Führungsfunktionen für die Swiss Prime Site AG, als Head Corporate Ventures & Development (2017 bis 2018), Chief Operating Officer (2014 bis 2017) und Head Business Management (2012 bis 2014). Seine berufliche Laufbahn startete er nach dem Studium 2008 bei der Credit Suisse AG und war von 2009 bis 2012 Head Business Management Credit Suisse Investor Services der Division Private Banking. Marcel Denner ist Diplom-Betriebswirt der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen und verfügt über ein Executive MBA der Universität St. Gallen. Dr. Catrina Luchsinger, Verwaltungsratspräsidentin der Nova Property Fund Management AG, sagt: «Wir freuen uns sehr, mit Marcel Denner einen im Bereich Immobilien versierten und international erfahrenen Manager als Chief Operating Officer gewinnen zu können.» Kontaktpersonen

Marcel Schneider

Roger Bosshard CEO CFO marcel.schneider@novaproperty.ch roger.bosshard@novaproperty.ch Nova Property Fund Management AG

Die Nova Property Fund Management AG wurde am 5. November 2018 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Fondsleitung mit Sitz in Zürich bewilligt und ist seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen deutlich über CHF 2 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

