Bereits seit vielen Jahren kommen immer wieder Gerüchte auch, wonach die Lufthansa Alitalia, die mittlerweile ITA heißt, übernehmen oder sich zumindest daran beteiligen könnte. Geschehen ist in all den Jahren allerdings nichts. Doch jüngsten Medienberichten zufolge dürfte sich daran bald etwas ändern.Laut der Tageszeitung Il Messaggero hat die Lufthansa Interesse an einer Beteiligung von bis zu 40 Prozent. Zuvor hatte die Kranich-Airline ITA nur eine "kommerzielle Partnerschaft" angeboten. Das Management ...

