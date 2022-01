Das Impfen bleibt für viele Länder ein wichtiger Schlüssel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. In der Europäischen Union wurde mit dem proteinbasierten Corona-Impfstoff von Novavax vor Kurzem ein weiteres Vakzin zugelassen, welches vor allem einige Impfskeptiker überzeugen könnte - auch in Deutschland.Das Vakzin des US-Konzerns Novavax solle in Kürze auch nach Nordrhein-Westfalen kommen, so die Rheinische Post. "Der Bund wird nach aktuellem Kenntnisstand voraussichtlich Ende Januar/Anfang Februar ...

