BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 72 (70) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR COMPLEO AUF 100 (105) EUR - 'BUY'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 8,10 (8,55) EUR - 'OUTPERFORM'CITIGROUP HEBT INFINEON AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 48 (42) EURDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 35 (33) EUR - 'HOLD'GOLDMAN HEBT BMW AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 123 (110) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 102 (101) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN SENKT EON AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 13,25 (13) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AUF 105 (134) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 238 (301) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ADIDAS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 280 (305) EUR _____ BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BAT AUF 3400 (3300) PENCE - 'OVERWEIGHT' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 150 (155) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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