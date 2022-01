Für ein nachhaltiges Comeback an der Börse muss der Teamviewer-Vorstand das verlorengegangene Vertrauen der Investoren zurückgewinnen - und die passenden Zahlen liefern. Die nächste Gelegenheit dazu bekommt er bereits in dieser Woche. Am Mittwoch (12. Januar) steht ein "Financial Update" für das vierte Quartal auf der Agenda.Mit der Vorlage der vorläufigen Q3-Zahlen am 6. Oktober ging die Aktie auf Tauchstation. Zur Erinnerung: Die Gesellschaft musste nach einem schwachen dritten Quartal die Jahresprognosen ...

