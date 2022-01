News von Trading-Treff.de DAX-Start in die zweite Handelswoche 2022 unter 16000 Punkten und damit auf dem Level, welches wir im Dezember im Hoch sahen. Welche Ideen sind hier gefragt? Neue Energie zum Wochenstart Das Fazit der letzten Woche und damit zum Handelsstart an der Börse fiel gemischt ist. Zwar konnte der DAX ein kleines Plus erzielen und sich damit gegenüber den US-Märkten positiv absetzen, doch war hier vorher auch kein neues Rekordhoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...