10. Januar 2022, Vancouver, B.C. - Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) ("Starcore" oder "Unternehmen") gibt die Ernennung von Pierre Alarie zum President und Director des Unternehmens bekannt. Die Ernennung von Herrn Alarie signalisiert die erweiterte Ausrichtung von Starcore und positioniert das Unternehmen für strategische Führung und Wachstum.

Herr Alarie kann auf eine mehr als 30-jährige Karriere in leitenden Positionen in kanadischen und lateinamerikanischen Unternehmen zurückblicken und verfügt über Erfahrungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Akquisitionen, Team-Management und strukturierte Finanztransaktionen. Zuletzt war er von September 2019 bis Dezember 2021 Geschäftsführer von ATCO in Lateinamerika. Von 2015 bis 2019 war er Botschafter Kanadas in Mexiko, wo er sich für die Förderung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Sektoren einsetzte, darunter die Luft- und Raumfahrt sowie die Automobil- und Bergbauindustrie. Seine Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und im operativen Geschäft von Handels- und Bankunternehmen, verbunden mit der Entwicklung und dem Management von Projekten mit langen Laufzeiten sowohl in einem internationalen als auch in einem nationalen Umfeld, wird das Management und den Vorstand von Starcore um eine wertvolle Dimension bereichern.

"Die Gewinnung weiterer Führungskräfte mit Lateinamerika-Erfahrung vom Kaliber Pierres zeigt, wie stark sich Starcore für den Aufbau und die Steigerung des Shareholder Value engagiert", sagte Robert Eadie, CEO des Unternehmens. "Starcore ist stärker denn je - wir sind schuldenfrei und bereit für unsere nächste Wachstumsphase."

Herr Alarie verfügt über weitreichende operative Erfahrung, da er zuvor bei Bombardier, SNC Lavalin, Hydro-Quebec und anderen kanadischen Unternehmen tätig war. Neben seiner Tätigkeit als kanadischer Botschafter in Mexiko hatte er im diplomatischen Dienst auch die Position des Ersten Sekretärs in Santiago de Chile inne. Herr Alarie verfügt über umfangreiche Erfahrungen in staatlichen Unternehmen sowie in verschiedenen öffentlichen und privaten Sektoren.

Die Ernennung von Herrn Alarie folgt auf den Rücktritt von Robert Eadie als President des Unternehmens. Herr Eadie bleibt Vorsitzender, CEO und Direktor des Unternehmens.

Über Starcore

Starcore International Mines konzentriert sich auf die Produktion von Edelmetallen mit Schwerpunkt und Erfahrung in Mexiko. Diese Produktionsaktiva werden durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

