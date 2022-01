Aixtron agiert am Puls der Zeit. Die Maschinen des Halbleiterausrüsters stehen rund um den Globus in den Fabriken der größten Chiphersteller. Derzeit besonders gefragt: Maschinen für Halbleiter aus Galliumnitrid (GaN) mit denen auch Infineon in seinem Werk in Villach entsprechende Halbleiter herstellt. Erstmals setzt nun auch Apple in den Netzteilen des MacBook Pro auf Chips auf GaN-Basis.Es ist ein klarer Trend: Immer mehr Chiphersteller setzen auf GaN als alternative zum bislang üblichen Silizium ...

