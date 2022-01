DJ Adidas will im 1. Quartal Aktien von bis zu 1 Mrd Euro zurückkaufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas will im Rahmen des mehrjährigen Aktienrückkaufprogramms im laufenden ersten Quartal eigene Anteile im Wert von bis zu 1 Milliarde Euro erwerben. Wie bei früheren Aktienrückkäufen beabsichtige der Sportartikelhersteller laut Mitteilung, den überwiegenden Teil der erworbenen Aktien einzuziehen.

Der DAX-Konzern will bis zum Jahr 2025 eigene Aktien im Wert von bis zu 4 Milliarden Euro zurückkaufen. Unter Berücksichtigung des bereits in 2021 erfolgten Aktienrückkaufs in Höhe von 1 Milliarde Euro beabsichtige das Unternehmen durch regelmäßige Aktienrückkäufe während des fünfjährigen Strategiezyklus bis zu 5 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückzugeben.

