Scryb startet den "Go to NASDAQ-Plan mit Dividende"?!

Anzeige / Werbung

In Scryb Inc. schlummert eine übersehene Jungfrau, die jetzt herausgeputzt und mit einer anständigen Mitgift, und zwar in Form eines bemerkenswerten Vertrags mit der Automobilbranche, zum Brautmarkt geführt wird.

Unter den interessierten Anlegern sollte ein Hauen und ein Stechen um die Gunst der Schönen beginnen.

Mit der zuletzt bekanntgegebenen News wird klar, dass die Cybersicherheitstechnologie Cybeats möglicherweise vor einem ganz großen Durchbruch steht (gleich mehr dazu). Da empfinde ich es als einen ganz besonders smarten Zug, diese Division von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* separat an die Börse bringen zu wollen, denn die Bewertung sollte wesentlich größer ausfallen als "versteckt" in Scryb. Kürzlich gab man schon bekannt, dass man diese Absicht hat, nämlich Cybeats zuerst an der CSE (in der kanadischen Heimat) und später an einer US-Seniorbörse zu listen. Jetzt, nur wenige Tage später, werden Nägel mit Köpfen gemacht:

SCRYB PREPARES TO LIST CYBEATS TECHNOLOGIES VIA RTO TRANSACTION

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* gibt bekannt, dass man beabsichtigt, die Tochter Cybeats Technologies mittels RTO an die Börse zu bringen.

Wir sind der Meinung, dass eine separate Notierung einen Shareholder Value bringen wird, der die Geschäfts- und Marktbedingungen von Cybeats besser widerspiegelt. Wir glauben, dass sich die aktuelle Bewertung von Cybeats nicht im Aktienkurs von Scryb widerspiegelt. […] Diese Transaktion ermöglicht eine geplante aktienbasierte Dividende von Cybeats-Aktien an Scryb-Aktionäre, sobald der Wert von Cybeats angemessen anerkannt ist. YOAV RAITER, CEO, SCRYB INC. (WKN: A3C86A )*

NEWS-FAZIT:

Da ist er nun, der erste Schritt, der Cybeats in weiterer Folge an die Nasdaq oder NYSE bringen soll. Das wirklich tolle daran ist nicht nur die wahrscheinlich bessere Bewertung von Cybeats als separate Einheit, die auch Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* als kontrollierendem Aktionär zu einem höheren Marktwert verhelfen sollte, sondern auch die Tatsache, dass man als Scryb-Aktionär eine Aktiendividende der Cybeats-Aktie bekommen soll.

Welche hohe Bewertungen Cybersecurity-Firmen derzeit abrufen können, beweist die Übernahme von Siemplify durch Google für 500 Mio. USD. Siemplify hat zwar namhafte Kunden, aber der Jahresumsatz liegt derzeit noch bei weniger als einem Fünfzehntel (33 Mio. USD - Link). Google wird aber sicherlich wissen, was man tut, oder?



Mit dem von Cybeats zuletzt bekannt gegebenen APMA-Deal in der Tasche, der den Einsatz seiner Technologie in der Automobilindustrie in Aussicht stellt (gleich mehr dazu), hat man mit einem Börsenlisting einer reinen Cybersecurity-Story sicherlich bessere Chancen auf eine angemessene Bewertung, als dass diese in einem Unternehmen "versteckt" ist, das sich vorwiegend im medizinisch-technischen Bereich bewegt.

Der Börsenwert von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* liegt derzeit bei 50 Mio. CAD. - Ich denke, dass die Bewertung von Cybeats Technologies nach dem RTO schnell ÜBER dieser Marke liegen wird. Mit weiteren Verträgen aus der Industrie (derzeit laufen mehrere "Trials") könnte sich dieser Wert schnell vermehren.

Ich bin der Überzeugung, dass ein Investment in Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* nicht nur allein wegen dem Börsengang von Cybeats Technologies gerade jetzt eine gute Idee sein könnte. Zahlreiche positive Entwicklungen sind erwartbar und die "Aktiendividende" ist natürlich die Kirsche auf der Torte, die man nicht missen sollte. MEINUNG AUTOR

CYBEATS - ALARMANLAGE UND POLIZEI IN EINEM VOR DEM DURCHBRUCH.

Cybersecurity wird eines der ganz großen Themen 2022 und darüber hinaus werden, denn mit der immer weiter voranschreitenden Vernetzung von Dingen bieten sich Cyberkriminellen immer mehr Angriffspunkte durch unzureichend gesicherte Geräte. Cybeats von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* wurde zum Schutz vernetzter IoT- und Betriebstechnologie in der Medizintechnologie, bei kritischen Infrastrukturen und Industrieausrüstungen, in der Luft- und Raumfahrt-, bei Telekommunikationsgeräten und im Automobilgeräte entworfen. Cybeats ist in das Gerät integriert und kombiniert das Know-how von Bedrohungsinformationen mit dem Situationsbewusstsein, um Angriffe innerhalb von Sekunden zu erkennen, zu eliminieren und Sicherheitsexperten in Echtzeit zu warnen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der kritische Betrieb des beschädigten Geräts ohne Unterbrechung fortgesetzt wird.

Man kann in gewissen Bereichen ein Gerät, das von Cyberkriminellen angegriffen wird, nicht einfach abschalten - es muss trotzdem weiter funktionieren. Das ist ein besonders heikler Punkt bei Kraftfahrzeugen, wenn wir in Richtung autonome Mobilität blicken - gerade darum muss man den nun bekannt gegebenen Vertragsabschluss von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* als bahnbrechenden für das Unternehmen einstufen:

Die 100%ige Tochter von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*, Cybeats, wird seine Technologie im wohl prestigeträchtigsten Automobilprojekt des Landes einsetzen - dem Arrow Projekt! Das neue SUV-Konzept verfolgt viele neuartige Ansätze, unter anderem auch, weil man auf die Akkupacks aus Asien verzichten will und stattdessen auf "Made in Canada" setzt, wie auch bei allen anderen Komponenten.

SCRYB REPORTS ON ENGAGEMENT WITH AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURERS ASSOCIATION; CYBEATS CYBERSECURITY TO BE DEPLOYED ON PROJECT ARROW

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* gibt die Zusammenarbeit mit der kanadischen "Automotive Parts Manufacturers Association Inc." ("APMA") bekannt. Die Cybersicherheitsplattform Cybeats wird für das Project Arrow, ein rein kanadisches, emissionsfreies und vernetztes Fahrzeug, bereitgestellt, um die Komponentensicherheit, die Softwareentwicklungssicherheit sowie die Softwarestückliste (SBOM) zu gewährleisten.

Project Arrow, eine APMA-Initiative, ist das erste vollständig in Kanada gebaute emissionsfreie Fahrzeug und wird gemeinsam von Kanadas Automobilzulieferern entworfen, konstruiert und gebaut. Dieses Projekt wird die besten kanadischen Technologie-Unternehmen für Elektroantrieb, alternative Kraftstoffe, vernetztes und autonomes Fahren sowie Leichtbau zusammenbringen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://projectarrow.ca.

Die kanadischen Automobilzulieferer erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von über 35 Milliarden US-Dollar und sind ein gewaltiger Wirtschaftszweig.

Jedes moderne elektrifizierte Fahrzeug hat einen dramatisch größeren digitalen Fußabdruck als die Verbrennungsmotor-Plattform, die es ersetzt. Die Integrität dieses Fußabdrucks muss ein grundlegendes Element des Fahrzeugdesigns sein, und wir freuen uns, mit Cybeats zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass das Konzeptfahrzeug Project Arrow als Paradebeispiel für diese Vision dient. FLAVIO VOLPE, PRÄSIDENT VON APMA.

NEWS-FAZIT:

Projekt Arrow, das auch von der kanadischen Regierung finanziell unterstützt wird, ist glasklar ein Prestige-Projekt der kanadischen Automobilzulieferer, das von heute bis 8. Januar auf der CES-Show in Las Vegas dem Publikum präsentiert wird. Aber es soll nicht nur ein Konzept bleiben, wenn man den Aussagen in der Pressemitteilung, dem Video oben und dem folgenden Bloomberg-Interview mit CEO Flavio Volpe glauben schenkt.

CTO Fraser Dunn wird in einem Interview ebenfalls konkret (Quelle):

Das Auto soll aus acht Mega-Stanzteilen zusammengebaut werden, die per Laser zusammengeschweißt werden.

Es wird auch große Magnesiumgussteile für den vorderen und hinteren Rahmen aufweisen,

Der voraussichtliche Verkaufspreis des SUV liegt zwischen 40.000 und 60.000 US-Dollar.

Project Arrow wird auch mindestens Level-3-Autonomie anstreben.

Anstatt Batteriezellen von asiatischen Anbietern wird Project Arrow Zellen von VoltaXplore bekommen.



Ich bin mir sicher, dass diese Verbindung von den Anlegern sehr wohlwollend aufgenommen werden könnte, was den maßgeblichen Impuls liefern kann, um den Turnaround einzuleiten. MEINUNG AUTOR

https://t.me/bullvestor



SCRYB INC.*

WKN: A3C86A CSE: SCYB

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!!



Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* (Ex Relay Medical) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Herzstück ist unter anderem die firmeneigene AI-Technologie, genannt "Scryb". Scryb ist eine cloudbasierte Plattform und besteht aus entscheidenden Elementen wie Sensortechnologie, Internet der Dinge, Predictive Analytics und Computer Vision. Diese Technologie wird in allen Produkten des Unternehmens angewendet. Diese sind serienreif oder in der Entwicklung weit fortgeschritten, sodass man mit einem zeitnahen Einsatz und einer Kommerzialisierung rechnen kann.

DER PANDEMIE HERR WERDEN MIT FIONET RAPID RESPONSE GROUP

Fionet Rapid Response Group (FRR) ist ein Joint Venture von Fio Corp. und Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*. Die gemeinsame Entwicklung, genannt Fionet, dient zur autmatisierten Erfassung von medizinischen Schelltests und ist essentiell für die Bekämpfung von Pandemien aber auch Epidemien jeglicher Art (Covid-19, Malaria, Ebola, Dengue Fieber) und schließt menschliche Erfassungsfehler aus!

FioNet-Geräte, die auch von nicht fachkundigem Personal verwendet werden können, ermöglichen diagnostische Tests in Laborqualität in Apotheken, an Arbeitsplätzen, auf Flughäfen, in Kliniken, in Pflegeheimen und, und, und … Gleichzeitig leitet Fionet unverzüglich Cloud-Echtzeitdaten weiter, um die Testaktivitäten bzw. die Testergebnisse aus der Ferne überwachen zu können. FioNet ist mit Schnelltests vieler Lieferanten kompatibel.

FioNet wurde auch schon von der WHO in Zusammenarbeit zur Eindämmung von Epidemien (Malaria, HIV, Dengue-Fieber und Ebola) verwendet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung und verschiedenen Gesundheitsministerien.