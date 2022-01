REGENSBURG (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Vitesco kann sich über mehrere große Aufträge aus dem Ausland freuen. Ein großer amerikanischer Automobilhersteller 800-Volt-Invertern mit Siliziumkarbid-Technologie für mehr als eine Milliarde Euro bestellt, teilte Vitesco am Montag in Regensburg mit. Die Technik ist wichtig für schnelles Laden von E-Autos. Zudem gebe es Aufträge eines chinesischen sowie eines japanischen Automobilherstellers, jeweils mit einem Volumen von mehreren hundert Millionen Euro. Die Aktie legte am Montag zum Auftakt um mehr als drei Prozent zu.

Bei den Aufträgen aus Japan und China handelt es sich laut Mitteilung um Bestellungen von Hochvolt-Achsantrieben, die als Komplettsysteme gefertigt und ausgeliefert werden, sowie um Hochvolt-Leistungselektroniken. Um welche Firmen es sich bei den drei Auftraggebern handelt, teilte Vitesco nicht mit.

Zudem plant das SDax -Unternehmen die Hochvolt-Inverter sowie das dazugehörige Leistungsmodul ab Anfang 2025 in Nordamerika zu produzieren. Vitesco ist die frühere Antriebssparte des Continental -Konzerns. Sie ist seit Mitte September ein eigenständiges börsennotiertes Unternehmen./lew/mis