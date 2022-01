Das Momentum bei US-Tech-Aktien hat in den vergangenen Wochen deutlich nachgelassen - insbesondere in der vergangenen Woche kamen viele Highflyer unter Druck. Viele Analysten sind der Meinung, dass der Druck auf die Tech-Bullen in den kommenden Monaten hoch bleiben dürften. Doch die großen Player stehen immer noch hervorragend da - und bieten attraktive Chancen.Nicht nur die am Markt wachsende Zinsfantasie drückt auf die Wachstumsaktien aus dem Tech-Bereich, sondern auch das höhere Bewertungsniveau. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...