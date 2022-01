News von Trading-Treff.de Video-Wochenausblick Charttechnik für den DAX, Bitcoin und Silber in einem Format - Deine Vorbereitung für das Trading ab dem 10.01.2022. Rückeroberung der 16.000 möglich? Das erste Fazit nach einer Woche Börse im Jahr 2022 ist eher ernüchternd beim Blick auf die Indizes am Aktienmarkt. Auch wenn der DAX ein Plus aufzeigte. Der DAX-Start in die zweite Handelswoche 2022 findet somit in der Vorbörse unter 16000 Punkten statt. ...

