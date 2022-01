Apple wird auch in diesem Jahr wieder zahlreiche neue Produkte vorstellen. Laut Apple-Insider und Bloomberg-Kolumnist Mark Gurman könnte das erste von mindestens drei Apple Event des Jahres 2022 bereits in wenigen Wochen stattfinden. DER AKTIONÄR verrät, was Fans und Investoren des Tech-Riesen dabei erwarten können.Wie der Experte in seiner aktuellen Bloomberg-Kolumne schreibt, wird Apple bereits im März oder April ein virtuelles Event anhalten und dabei sehr wahrscheinlich eine Neuauflage des günstigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...