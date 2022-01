Unterföhring (ots) -Echt gute Quote: Die Reimanns legen mit 5,5 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) einen erfolgreichen Start bei Kabel Eins hin. Insgesamt verfolgten über 3 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite Z. ab 3 J.) die erste Folge von "Willkommen bei den Reimanns". Im Anschluss holt "Abenteuer Leben am Sonntag" mit hervorragenden 8,3% Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) die stärkste Quote seit Mai 2021.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 10.01.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Andrea Specht & Alfred WurmCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 8922email: andrea.specht@seven.one,alfred.wurm@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5117071