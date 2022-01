Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag nach einem gehaltenen Start im frühen Geschäft eine Spur schwächer.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag nach einem gehaltenen Start im frühen Geschäft eine Spur schwächer. Im Fokus stehen die Pharma- und Biotechnologiewerte, die mit positiven Neuigkeiten auf sich aufmerksam gemacht haben. Dabei schnellen Idorsia klar nach oben - das Unternehmen kann sein Schlafmittel Daridorexant in den USA auf den Markt bringen. Die Märkte bewegten sich weiter...

