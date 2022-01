Die Aussichten für Immobilien in Deutschland, gewerblich und privat, bleiben auch im laufenden Jahr gut. In diesem Punkt sind sich die meisten Experten einig. Was den gewerblichen Markt anbelangt, hatten zuletzt große Maklerhäuser wie JLL, CBRE, BNP Paribas Real Estate und Savills in ersten Schätzungen über neue Umsatzrekorde des gerade zu Ende gegangenen alten Jahres berichtet, das stark von der Übernahme von Deutsche Wohnen durch Vonovia geprägt war. Bis zu 115 Mrd. Euro reichen die Umsatztaxen (BNP PRE), etwa ein Drittel mehr als vor einem Jahr.Dass es auch ohne derart singuläre Deals 2022 ...

