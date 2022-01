Nach dem Allzeithoch in der vergangenen Woche ist die Siemens-Aktie in den vergangenen Tagen etwas unter Druck geraten. Auch am Montag muss der DAX-Titel weitere Verluste verkraften. Doch der übergeordnete Trend stimmt nach wie vor. Beim Umbau soll zudem zeitnah der nächste Schritt erfolgen.So soll der Verkauf der Verkehrssparte Yunex in den kommenden Wochen verkündet werden. Nachdem lange Zeit die Finanzinvestoren Bridgepoint und KKR als Favoriten galten, hat sich inzwischen das italienische Infrastrukturunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...