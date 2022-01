Maxhütte-Haidhof (ots) -Netto Marken-Discount arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung der Tierwohl-Standards in seinem Eigenmarkensortiment und gestaltet die Weiterentwicklung aktiv mit. So stellt Netto als erster Lebensmitteldiscounter im Jahresverlauf 2022 das gesamte Trinkmilch-Sortiment seiner Eigenmarken auf die Haltungsformstufe 2 oder höher um. Der Lebensmittelhändler verzichtet in diesem Warensegment damit komplett auf die Haltungsformstufe 1. Perspektivisch soll diese Umstellung auch für weitere Milch- und Molkereiprodukte folgen. In Zusammenarbeit mit seinen regionalen Molkerei-Partnern verdeutlicht Netto mit diesem konsequenten Schritt erneut sein Engagement zur Verbesserung der Haltungsbedingungen von Milchkühen in Deutschland.Alle Trinkmilchprodukte der Netto-Eigenmarken BioBio und Gutes Land werden ab Frühjahr 2022 schrittweise mit den Haltungsformstufen 2 (Stallhaltung Plus), 3 (Außenklima) oder 4 (Premium) gekennzeichnet. Netto wird dann komplett in diesem Warensegment auf die Haltungsformstufe 1 verzichten - und lässt damit beispielsweise auch keine ganzjährige Anbindehaltung mehr zu. Die Umstellung auf Haltungsformstufe 2 und höher gilt sowohl für frische Milch als auch für länger haltbare (H-)Milch. Das Angebot in den Haltungsformstufen 3 und 4 wird kontinuierlich ausgebaut.Mit Haltungsstufe 3 wird die "Gutes Land"-Milch in der PET-Flasche gekennzeichnet, die mit einem Stern des Tierschutzbundes ausgelobt wurde: Diese Haltungsform bedeutet, dass den Tieren u.a. ein größeres Platzangebot und Beschäftigungsmöglichkeiten, die weit über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen, zur Verfügung stehen. Die BioBio Frischmilch ist mit der Premium-Haltungsformstufe 4 gekennzeichnet. Kundinnen und Kunden erkennen so,dass die Kühe mehr Bewegungsfläche, Weidegang sowie zusätzliche Auslaufmöglichkeiten haben. Beide Artikel sind bereits bundesweit in allen Netto-Filialen erhältlich. Auch die regional erhältliche Weidemilch der Eigenmarke "Gutes Land", die vom Deutschen Tierschutzbund mit zwei Sternen und dem Label "Für mehr Tierschutz" ausgezeichnet wurde, erhält die höchste Haltungsstufe. Die gekennzeichneten Milchsorten erfüllen die grundsätzlichen Haltungskriterien wie beispielsweise ein Verbot von ganzjähriger Anbindehaltung, ausreichend Scheuermöglichkeiten sowie genügend Liege- und Bewegungsfläche für die Kühe.Netto Marken-Discount setzt sich seit Jahren dafür ein, sein Eigenmarkensortiment nachhaltiger zu gestalten und höhere Standards für das Tierwohl und die Tiergesundheit zu etablieren. "Der Einsatz für mehr Tierwohl hat für uns seit Jahren hohe Priorität und ist uns eine Herzensangelegenheit. Mit dem Verzicht auf die Haltungsformstufe 1 bei unserer Eigenmarken-Trinkmilch setzen wir ein wichtiges Signal: Damit bieten wir Kundinnen und Kunden eine transparente Orientierung für eine nachhaltigere Kaufentscheidung", so Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation.Vielfältige Maßnahmen für mehr TierwohlNetto setzt zudem in weiteren Warensegmenten auf Tierwohl und Nachhaltigkeit. So vereinbarte Netto Marken-Discount Anfang 2021 mit dem deutschen Tierschutzverbund, den Anteil an Geflügelprodukten der Haltungsstufen 3 und 4 in den kommenden zwei Jahren zu verdoppeln. Auch das Netto-Bio-Fleisch und -Wurst-Sortiment mit der Haltungsstufe 4 ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Im Bereich der frischen SB-Geflügelprodukte hat Netto die Umstellung auf Haltungsform 2 komplett vollzogen. Auch bei frischem SB-Schweinefleisch deutscher Herkunft - der Eigenmarke Gut Ponholz - hat Netto sein Sortiment bereits auf Haltungsform 2 oder höher umgestellt. Zusätzlich tragen viele Eigenmarkenartikel das Label "Für mehr Tierschutz": Neben der "Gutes Land"-Milch auch Schweine- und Geflügelfleisch sowie Eier. Der hohe Stellenwert, den Netto dem Thema beimisst, zeigt sich ebenso darin, dass Netto Gründungsmitglied der Initiative Tierwohl (ITW) ist, die sich für eine tiergerechtere und nachhaltigere Fleischerzeugung einsetzt. Seit 2015 hat Netto die ITW mit fast 80 Millionen Euro unterstützt. Netto bindet die landwirtschaftlichen Erzeuger aktiv in seine Programme ein und unterstützt sie mit langen Vertragslaufzeiten und garantierten Abnahmemengen.Mehr Informationen über das Engagement im Bereich Tierwohl und zu den Haltungsformen stehen unter: https://www.netto-online.de/ueber-netto/Tierwohl-und-Haltungsform.chtm (https://www.netto-online.de/ueber-netto/Tierwohl-und-Haltungsform.chtm)Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit über 4.260 Filialen, rund 84.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Als Premium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitieren Netto-Kundinnen und -Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. 