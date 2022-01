Die Aktie von Covestro konnte an den ersten Handelstagen des laufenden Jahres deutlich zulegen. Offenbar profitieren die Anteilscheine des Chemieriesen davon, dass günstig bewertete Value-Aktien nun wieder stärker im Fokus der Börsianer stehen - nachdem in den Vorjahren vor allem auf wachstumsstarke Aktien gesetzt wurde. Auch die Deutsche Bank erwartet, dass der Covestro-Kurs 2022 noch kräftig anziehen wird. So hat Analyst Tim Jones den DAX-Titel erneut mit "Buy" eingestuft. Den fairen Wert beziffert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...