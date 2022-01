Monheim (ots) -Die Rheinpuls Health Care mit Sitz in Monheim, hat eine Folie entwickelt, die Oberflächen von Viren, Keimen und Bakterien befreit. Die Folie kann auf die meisten Oberflächen aufgebracht werden und enthält Silberionen, die in der Medizin beispielsweise in Wundverbänden enthalten sind. Mehrere hundert Betriebe sind bereits mit der selbst desinfizierenden Folien ausgestattet: Unter anderem mehrere Einzelhändler wie REWE Lenk, Edeka oder das Porsche Zentrum Bensberg.Geschäftsführer Sven Klee: "Unser Hygienekonzept sorgt dafür, dass Schmierinfektionen auf vielberührten Flächen fast komplett unmöglich werden - was den Großteil der Hotspots eliminiert. So unterstützen wir die Unternehmen nicht nur dabei, die neuen gesetzlichen Regelungen einzuhalten - wir helfen auch den Mitarbeitern und Kunden dabei, gesund zu bleiben."Stark genutzte Oberflächen werden zum Schutz mit der sogenannten "YOU'RE PROTECTED" Antivirenfolie bedeckt, deren Wirksamkeit von führenden medizinischen Laboren bestätigt wurde. Mithilfe der virenabweisenden Folie bietet die Rheinpuls Health Care ihren Kunden einen Rundum-Service für den Schutz gegen Keime, Bakterien und Viren. Unternehmen wie Vertriebe, Hotels, Arztpraxen und Supermärkte können ihren Kunden und Mitarbeitern so einen 99-prozentigen Schutz bieten."Unsere Kunden haben mit unserem Hygienekonzept einen minimalen Aufwand, der ihnen einen extrem hohen Mehrwert zurückgibt. Nicht nur bei den eigenen Mitarbeitern, sondern auch bei den Kunden ist dank des Rheinpuls Hygienekonzepts eine sichtbare Steigerung des Vertrauens zu beobachten - das kann mitunter zur Erhöhung der Umsätze beitragen", erklärt Klee.Über Rheinpuls Health CareDie Rheinpuls Health Care ist ein Unternehmen mit Sitz in Monheim, das Hygienemaßnahmen für Unternehmen wie Hotels, Fitnessstudios und Supermärkte anbietet. Mit selbst desinfizierenden Folie gegen Viren und Bakterien werden Oberflächen ausgestattet und sogenannte Schmierinfektionen verhindert.Pressekontakt:Postanschrift:Rheinpuls Health Care GmbHLerchenweg 340789 MonheimDeutschlandKommunikation:Tel.: 02241 1625795E-Mail: info@rheinpuls.deInternet: www.rheinpuls.deOriginal-Content von: Rheinpuls Health Care, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160976/5117199