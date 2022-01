Das Coronavirus hält die Welt weiter in Atem - und lässt die Kassen folgender Unternehmen klingeln.Die Corona-Pandemie hat die Welt nun fast zwei Jahre fest im Griff - und hat Gewinner und Verlierer an der Börse hervorgebracht. Zu den Dauerbrennern gehören auch Corona-Testanbieter, die eine wahre Sonderkonjunktur erleben. Allein in den USA wurden laut Statista per 20. Dezember 2021 seit Pandemiebeginn rund 786,5 Millionen Tests auf das neuartige Coronavirus durchgeführt. Und hierbei handelt es sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...