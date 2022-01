Feierstimmung herrscht heute bei allen AIXTRON-Aktionären. So schießt der Kurs rund drei Prozent in die Gewinnzone. Damit valutiert der Titel nun bei 19,07 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2022!

Kursverlauf von AIXTRON der letzten drei Monate. Für eine ausführliche AIXTRON-Analyse einfach hier klicken.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...