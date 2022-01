LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Engpässe in den globalen Lieferketten dürften die Märkte 2022 zunächst noch dominieren, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sollte für Luft- und Seefrachtabwickler wie die Deutsche Post weiter von Vorteil sein./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2022 / 13:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2022 / 14:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

