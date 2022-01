LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien vor Zahlen von 80 auf 84 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Duffy Fischer rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit einem ordentlichen vierten Quartal. An das Jahr 2022 geht er aber vielversprechend heran, die Konsensschätzungen dürften für den Düngemittelproduzenten steigen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / 00:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2022 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CA67077M1086

