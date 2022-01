FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Philips von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor Weihnachten habe der Medizintechnikkonzern einen enttäuschenden Bericht über seine Testergebnisse zu schalldämpfendem Polyester-basierten Polyurethan (PE-PUR) veröffentlicht, der in zurückgerufenen Beatmungsgeräten von Philips verwendet werde, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei mit aussagekräftigen Ergebnissen gerechnet worden. Abschließende Testergebnisse jedoch seien nicht vor dem zweiten Quartal 2022 zu erwarten./ck/mis



ISIN: NL0000009538

