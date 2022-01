DJ Thyssenkrupp baut für Shell in Rotterdam große Wasserstoff-Anlage

FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp meldet einen Großauftrag für seine Tochtergesellschaft Uhde Chlorine Engineers. Das Unternehmen, das in diesem Jahr an die Börse gebracht werden soll, hat vom Energiekonzern Shell einen Auftrag zum Bau einer 200-Megawatt-Anlage für die Produktion von grünem Wasserstoff aus Standardmodulen bekommen, wie es in Dortmund mitteilte. Ein Auftragsvolumen wurde nicht genannt.

Die Anlage Hydrogen Holland I im Hafen von Rotterdam soll 2024 in Betrieb gehen und ihre elektrische Energie aus dem geplanten Offshore-Windpark Hollandse Kust Noord beziehen.

