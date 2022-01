Der Schweizer Carsharing-Anbieter Mobility hat erstmals in einer Stadt ausschließlich Elektroautos eingesetzt: In Wil stehen nun insgesamt acht E-Auto bereit. Auch in Flawil und Rapperswil fahren in Kürze Elektroautos. An den entsprechenden Bahnhöfen stehen bald ein bzw. zwei Elektroautos zur Miete bereit. In Wil sind es laut der Mitteilung sechs E-Autos am Bahnhof sowie an der Speerstrasse sowie ...

