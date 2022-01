Metaverse Kryptowährungen und Aktien im Trend Besonders beliebte Digitaldevisen hierbei: Decentraland (MANA) und The Sandbox (SAND) The Sandbox mit 723.900 Twitter-Followern, Decentraland kommt auf 447.000 Großinvestoren setzen unterdessen stärker auf Decentraland: 2,54 % am Krypto-Gesamtbestand der Ether-Wale in MANA, 1,74 % in SAND Der Metaverse-Trend ist ungebrochen - unter anderem erfreuen sich auch entsprechende Kryptowährungen großer Beliebtheit. Wie eine neue Infografik von Handelskontor-News.de ...

Den vollständigen Artikel lesen ...