HAI ROBOTICS, ein weltweit führender Anbieter von autonomen Case-Handling-Robotersystemen (ACR) für die Lagerlogistik, meldete eine strategische Partnerschaft mit dem griechischen Marktführer für Intralogistik, Voyatzoglou Systems, um der Lieferkette in Griechenland und auf dem Balkan gemeinsam noch intelligentere Lagerlösungen anzubieten. Mit dem Aufbau dieser dritten Allianz in Europa fasst das Unternehmen auf dem weltweiten Intralogistikmarkt weiter Fuß.

HAI ROBOTICS hat mit seiner Lagerautomatisierungslösung HAIPICK ACR, die in mehr als 300 Projekten in China und im Ausland eingesetzt wird, große Anerkennung der Kunden verzeichnet. Das bereits 2015 unabhängig entwickelte System ermöglicht eine flexible Einsatzfähigkeit und mehr Effizienz für Lagerhäuser, die ihre Lagerflächen maximieren wollen.

Die mit mehreren Sensoren zur integrierten Positionierung ausgestatteten HAIPICK-Roboter punkten mit einer guten Steuerungsgenauigkeit von ±3 mm und ermöglichen so intelligente Kommissionierung, Transport, automatische Navigation, Hindernisvermeidung und automatische Beladung bei hoher Stabilität und Genauigkeit. Die HAIPICK-Roboter können Behälter oder Kartons in bis zu 10 Meter hohen Lagerregalen kommissionieren und einlagern und bis zu 8 Lasten transportieren, um laufend Ware-zur-Person-Kommissionierstationen zu beschicken. Eine der Neuheiten, ein Roboter mit Gabelstaplerfunktion, ermöglicht breitere Lagerszenarien, bei denen die Waren wie etwa Reifen und Tablare nicht unbedingt in einer Kiste gelagert werden.

Kane Luo, Vice President of Sales von HAI ROBOTICS, zufolge werden die beiden Parteien sich gegenseitig ergänzen, indem sie die Projekterfahrung der einen Seite mit dem lokalen Servicenetz der anderen Seite kombinieren. "Die lokalen Servicefähigkeiten von Voyatzoglou Systems vor Ort in der Balkanregion haben uns beeindruckt. Unsere umfassende Erfahrung mit Automatisierungslösungen für die unterschiedlichsten Sektoren, angefangen beim Einzelhandel über 3PL bis hin zu Produktionsbetrieben, wird in die lokale Lieferkette einfließen, um die Effizienz und Investitionsrendite zu steigern", sagte er und ergänzte, dass die gesamte HAIPICK-ACR-Reihe das CE-Zeichen erhalten habe und die europäischen Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfülle.

"Die Partnerschaft mit HAI ROBOTICS ermöglicht uns eine Erweiterung unseres Produktportfolios, indem wir technologisch hochmoderne und innovative Lösungen für die Handhabung von Materialien und Ware-zur-Person-Kommissionierung anbieten. Unserer Ansicht nach wird diese Zusammenarbeit dazu führen, dass Projekte in automatisierten Lagern entstehen, viele unserer Kunden mit dem Wunsch nach autonomen Case-Handling-Robotik-Systemen (ACR) solide Lösungen bekommen und der Markt weiter vorangebracht wird", so Annie Voyatzoglou, Stellvertreterin des CEO von Voyatzoglou Systems.

Über Voyatzoglou

Voyatzoglou Systems ist ein führendes Unternehmen für Intralogistik und Ladenbau in Griechenland mit einer über 30-jährigen Geschichte. Eckpfeiler seines Erfolges sind die soliden Betriebsabläufe, ein breites Produktportfolio mit führenden Produktionsunternehmen und stabile Kundenbeziehungen. Voyatzoglou bedient ein breites Kundenspektrum, angefangen bei großen Einzelhandelsketten über 3PL-Unternehmen bis hin zu Produktionsbetrieben. In den letzten Jahren hat die Unternehmensgruppe Voyatzoglou Systems (sowohl in Griechenland als auch Rumänien) ihre Aktivitäten von einfachen herkömmlichen Regallagern auf automatisierte und generell intelligente Logistiklösungen erweitert. Sie hat für Kunden in Griechenland und der gesamten Balkanregion erfolgreich automatisierte Projekte von hohem Wert umgesetzt.

Voyatzoglou Systems ist ein an der griechischen Börse notiertes Unternehmen mit einem Umsatz von rund 30 Millionen Euro, das mehr als 180 Mitarbeiter beschäftigt. Es unterhält seinen Hauptsitz in Athen (Griechenland) sowie Zweigstellen in Nordgriechenland und in Bukarest (Rumänien) über seine Tochtergesellschaft Voyatzoglou Systems Romania SRL.

Über HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, ein Pionier auf dem Gebiet der autonomen Case-Handling-Roboter (ACR), hat es sich zur Aufgabe gemacht, effiziente, intelligente, flexible und maßgeschneiderte Lösungen für die Lagerautomatisierung unter Einsatz von Robotertechnologie und KI-Algorithmen zur Verfügung zu stellen. Ziel des Unternehmens ist es, für jede Fabrik und jedes Logistiklager einen Mehrwert zu schaffen.

Das im Jahr 2015 unabhängig entwickelte HAIPICK ACR-System ist das weltweit erste seiner Art.

HAI ROBOTICS wurde 2016 gegründet und unterhält seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. Es hat fünf Tochtergesellschaften in Hongkong SAR, Japan, Singapur, den USA und den Niederlanden aufgebaut, die Kunden aus mehr als 30 Ländern und Regionen bedienen. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 1.300 Mitarbeiter, von denen mehr als 50 Prozent Ingenieure sind. Das Unternehmen besitzt mehr als 600 globale Patente für bedeutendes geistiges Eigentum in den Bereichen Positionierung, Robotersteuerung und Lagerverwaltung. In den letzten C- und D-Finanzierungsrunden im Jahr 2021 nahm das Unternehmen insgesamt über 200 Millionen US-Dollar auf.

