Ausserdem wurden 233 Spitaleintritte und 48 Todesfälle vermeldet. 14 Prozent weniger Patienten auf den Intensivstationen als in der Vorwoche.Bern - Das Bundesamt für Gesundheit hat in den letzten 72 Stunden 63'647 neue Corona-Neuinfektionen registriert. Ausserdem wurden 233 Spitaleintritte und 48 Todesfälle vermeldet. Der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen liegt nun bei 25'111, 62 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell werden 1859 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 10 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Den vollständigen Artikel lesen ...