Die Aktie von Fresenius Medical Care (FME.DE) notiert am Montagmittag 2,93% höher bei 58,22 Euro auf dem höchsten Stand seit Mitte November 2021. Durch den Anstieg über das Hoch vom Dezember wurde die bullische Struktur, die vor einem Monat mit dem Doppelboden bei 52,10 Euro begann, bestätigt. Aufgrund des Bärenmarktes, in dem sich die Aktie nach wie vor befindet, gibt es jedoch viel aufzuholen. Ein Durchbruch der Widerstandszone von 61,42 bis 63,08 Euro, in der sich zahlreiche Hochs befinden, könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...