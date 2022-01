Ismaning (ots) -Seit jeher ist die "innere Mitte" ein Synonym für Balance und Gleichgewicht. Unsere schnelllebige Zeit verlangt uns jedoch permanente Entwicklung und ein hohes Maß an Flexibilität ab. In der Hektik des Alltags ist es nicht immer leicht, zur inneren Balance zu finden. Ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung kommen oft zu kurz, und wir kommen aus dem Gleichgewicht. Da ist gut beraten, wer trotz Stress und permanentem Wandel auch verlässliche Konstanten in seinem Leben hat. Eine solche Konstante bietet Basica®. Die darin enthaltenen hochwertigen basischen Mineralstoffe und wertvollen Spurenelemente können uns helfen, wieder ins körperliche und seelische Gleichgewicht zu kommen und in Balance zu leben.Basica®, einst bekannt "als Mineralstoffpräparat nach Ragnar Berg" und seit 1926 auf dem Markt, tritt nun in einem neuen, einzigartigen Look auf. So vereint Basica® Tradition und modernen Zeitgeist. Mit der Kernbotschaft "Für innere Balance" und dem innovativen, prägnanten Auftritt spricht die Marke Basica® alle Menschen mit dem Bedürfnis nach einem gesunden Gleichgewicht an.Der Wunsch nach Wohlbefinden liegt in unserer NaturGanz gleich, wie modern und technisch fortgeschritten unsere heutige Welt ist, eines haben wir mit allen unseren Vorfahren: Wir streben nach Wohlbefinden! Der Wunsch nach einem guten Gefühl liegt tief verankert in unserer Natur und verbindet uns alle. Bei allem, was uns das moderne Leben abverlangt, ist es jedoch nicht leicht, das Gleichgewicht zu behalten. Oftmals fühlen wir uns zerrissen zwischen Beruf und Privatleben. Wir wollen verschiedenen Rollen gerecht werden, die wir in unserem Leben spielen. Wir reiben uns im Alltag auf. Dabei vergessen wir regelmäßig, in uns selbst hineinzuhorchen und wieder eine Verbindung zu unserem Inneren und zu unseren eigenen Bedürfnissen herzustellen.Ganzheitlich zur BalanceDaher ist es wichtig, dass wir unserem eigenen Leben mit all seinen Bedürfnissen im Alltag mehr Raum geben. Hilfreich sind dabei feste Rituale, durch die wir uns auch in stressigen Phasen wieder zentrieren und Kraft schöpfen können. Dies kann zum Beispiel ein achtsamerer Umgang mit uns selbst sein. Dazu gehören eine gesunde und ausgewogene Ernährung, ausreichend Zeit an der frischen Luft und in der Natur sowie kleine Wahrnehmungsübungen, die uns ins Hier und Jetzt und damit wieder in unsere Mitte bringen. So zentriert finden wir wieder zur körperlichen wie seelischen Balance und erreichen den ersehnten Zustand des Wohlbefindens.Ein wichtiger und entscheidender Baustein dieser ganzheitlichen Lebensweise ist auch eine ausgewogene Ernährung, die uns mit allen lebensnotwendigen und für körperliches wie geistiges Wohlbefinden unerlässlichen Nährstoffen versorgt. Denn Balance kommt von innen! Auf diesem Weg können Nahrungsergänzungsmittel wie Basica® hilfreich sein. Ganzheitlich, ausgleichend und wissenschaftsbasiert unterstützt uns Basica® mit seinen hochwertigen Mineralstoffen und Spurenelementen, welche für die Regulation des Säure-Basen-Haushalts wichtig sind.Grundlagen unserer Säure-Basen-BalanceDamit alle biochemischen Vorgänge in unserem Körper geregelt ablaufen können, brauchen unsere Körperzellen ein richtiges Verhältnis von Säuren zu Basen. Alle Stoffwechselprozesse werden durch Enzyme gesteuert, die jedoch nur unter bestimmten Bedingungen optimal arbeiten können. Eine der Bedingungen ist ein "eingestellter" pH-Wert, das Maß für eine ausgewogene Konzentration an Säuren und Basen sozusagen, wie auch eine stetige Versorgung mit basischen Mineralstoffen, welche wir über die Nahrung zuführen.Basica® - lässt sich perfekt in das zeitgemäße Leben integrieren und unterstützt den Zustand innerer Balance, nach dem wir alle streben.Pressekontakt:Protina Pharmazeutische GmbHLeitung Public RelationsAndrea BeringerAdalperostraße 3785737 IsmaningTel.: +49 (0)89 996 553 138Mail: beringer.andrea@protina.deURL: www.protina.comOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79747/5117714