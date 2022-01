Wien (www.fondscheck.de) - Nachhaltige Indexfonds finden immer größeren Zuspruch, so die Experten von "FONDS professionell".Die Redaktion erläutere, was man wissen sollte, um im Dschungel der ESG-ETFs nicht die Orientierung zu verlieren.Das Angebot an ETFs, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen würden, wachse weiterhin rasant. Das mache die Auswahl eines passenden Produktes zur echten Herausforderung. Die Frage laute nicht mehr nur, ob ein Indexfonds "grün" sein solle oder nicht - vielmehr gebe es mittlerweile verschiedene Grünschattierungen, die einen einfachen Überblick fast unmöglich machen würden. "FONDS professionell" habe Branchenkenner gefragt, wie sie sich in diesem Markt orientieren würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...